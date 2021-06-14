В мире: Украина придумала новый повод для давления на Россию

Нафтогаз решил добиваться от Газпрома разрешения на транзит газа из Центральной Азии. Как говорит глава Нафтогаза Юрий Витренко, такие поставки могут наполнить топливом всю украинскую газотранспортную систему. В противном случае компания готова судиться. Удастся ли Киеву заставить Газпром заниматься транзитом чужого газа?

Компания «Нафтогаз Украины» намерена обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии. Об этом заявил в интервью британской газете Financial Times глава украинской компании Юрий Витренко. По словам топ-менеджера, «центральноазиатский газ» может наполнить «всю украинскую газотранспортную систему» – речь идет о десятках миллиардов кубометров. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», – сообщил глава Нафтогаза.

На данный момент компания готовит официальные запросы, чтобы обеспечить поставки газа из региона и намерена получить разрешения на его транспортировку по трубопроводам Газпрома. По оценке Витренко, процесс может растянуться на несколько месяцев. «Если они (Газпром) скажут «нет», то следующим шагом будет жалоба в (Европейскую комиссию) и арбитраж», – отметил Витренко, беседуя с журналистами газеты в Вашингтоне, где пытался убедить администрацию Джо Байдена пересмотреть решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2».

Витренко возглавил Нафтогаз в апреле, сменив на этом посту Андрея Коболева, руководившего компанией семь лет. При Коболеве Нафтогаз и Газпром в декабре 2019 года заключили соглашение об отзыве всех взаимных исков. Но Витренко сразу после вступления в новую должность пообещал подать новые иски к Газпрому с целью добиться переноса точек передачи газа в Европу на границу с РФ. «Да, мы будем (подавать иски). Максимальное давление, какое может осуществлять Нафтогаз на Газпром, используя все наши юридические возможности, понятно, это будет сделано», – утверждал Витренко.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин напомнил, что РФ действительно имеет некоторые обязательства перед Украиной. Речь идет о прокачке не более 40 млрд кубометров газа в год. Но эти объемы касаются прокачки исключительно российского газа, а не центральноазиатского. «Каких-либо письменных обязательств по перекачке по своей территории газа из других стран РФ перед Украиной не имеет. Если Москва захочет, то она может заняться такой перекачкой, а если не захочет, то не будет», – отметил политолог газете ВЗГЛЯД.

Добавим, что РФ и Украина подписали пятилетнее соглашение о транзите газа в конце декабря 2019 года. Общий объем транзита на этот период составит 225 млрд куб. м. Договор заключен на условиях «качай или плати»: в случае недопоставок Газпром обязан оплачивать оговоренный объем. Согласно протоколу о газовом сотрудничестве, Газпром и Нафтогаз могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Однако пока о таких переговорах не сообщалось.

По данным «Оператора ГТС Украины», транзит газа из РФ в Европу через Украину в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше, чем годом ранее. На снижение объемов транзита в Европу повлияли запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

Жарихин подчеркнул, что в данной ситуации никакой международный арбитраж не поможет Украине. Политолог не исключил, что для достижения цели Витренко может «примерно с тем же успехом обратиться в лигу сексуальных реформ». По его словам, Киев ищет новый способ оказать давление на Россию, но «в данном случае Москве реагировать не нужно».

«Одно непонятно: почему весь мир должен заботиться о том, чтобы наполнить газом всю украинскую газотранспортную систему? – добавляет сенатор Алексей Пушков. –

Украина постоянно занимается вымогательством и шантажом. Это ее единственная форма существования».

Политик также прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев потребует компенсацию после запуска трубопровода «Северного потока – 2». «Украина, не имеющая никакого отношения к «Северному потоку – 2», требует передать ей часть его акций в порядке компенсации. Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай. Новое подтверждение паразитического характера «новой» Украины», – констатировал Пушков.

В то же время эксперт в области энергетики Игорь Юшков считает, что говорить об иске со стороны Нафтогаза можно только в том случае, если бы Газпром осуществлял в Европу транзит туркменского или казахского газа и по каким-то причинам нарушил подобные обязательства. «Но Нафтогаз не подписывал ни одного договора с кем-то из центральноазиатских стран именно потому, что в этих странах нет лишнего газа, чтобы продавать его на Украину», – отметил Юшков.

Более того, при нынешних ценах на газ поставлять его из Центральной Азии в Европу невыгодно. По его словам, Киев по-прежнему верит в миф о сверхнизкой цене на голубое топливо из этого региона. Он сложился примерно 20 лет назад, когда газ действительно был очень дешевым, и Украина покупала его транзитом через Россию. «Сегодня практически весь среднеазиатский газ уходит в Китай. Небольшие объемы скупает сам Газпром. Поэтому эти страны и дальше будут продавать газ только в Китай и Россию. Те цены, которые среднеазиатские страны выставят Украине, будут рыночными», – уверен эксперт.

Более того, подобными угрозами Киев противоречит своей же практике. «Украина сейчас покупает российский газ по виртуальному реверсу. И спрашивается, если вы хотите какой-то другой газ, например, американский, так сначала купите его физически с СПГ-терминала в Польше. А то сейчас можно сказать, что Польша не осуществляет услуги транзита американского СПГ и на нее тоже можно подавать в суд», – говорит собеседник.

«Поэтому слова Витренко являются полным бредом, не имеющими отношения к реальным поставкам газа. Руководство Нафтогаза только обогащается за счет транзита российского газа в ущерб бюджету Украины. В реальности, как мне кажется, Украина не рассчитывает покупать газ в Центральной Азии. Единственная цель Витренко – удержать кресло главы Нафтогаза. Все эти украинские газовые менеджеры позиционируют себя победителями Газпрома. Они якобы обладают уникальным навыком побед над компанией в международных судах, из-за чего постоянно придумывают новые дела», – подытожил Юшков.

Теги:

Газпром

,

Россия и Украина

,

Нафтогаз

,

поставки газа

,

Средняя Азия

,

транзит газа