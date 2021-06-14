Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире

Певица и телеведущая Ольга Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за фразы из книги про Карлсона.

Губерниев в эфире «Матч ТВ» задал певице вопрос о том, какая школа ей ближе, задействовав различные фамилии специалистов разных времен, вроде Станислава Черчесова и советского тренера Ефроса.

«Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях. Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Хамство! Я требую уважения», – ответила Бузова комментатору.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» – спросил Губерниев.

Этот вопрос довел певицу до слез. Она заявила, что не употребляет алкоголь, так как недавно перенесла операцию. Губерниев попытался отшутиться. Уточнил, что фразу про коньяк сказал Карлсон Фрекен Бок в книге «Малыш и Карлсон».

«Вы для меня дно, а не мужчина. Вы меня оскорбляете. Вы меня оскорбляете как мальчишка, писака. Придите и скажите мне это в лицо», – сказала Ольга в эфире «Матч ТВ».

В минувшее воскресенье Бузова сообщила, что стала актрисой и готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Позже худрук МХАТа признался, что Московский художественный академический театр имени Горького «хайпанул» на решении пригласить Бузову в спектакль о Сталине. Видеофрагмент выступления Бузовой на сцене МХАТа с оригинальным звуком появился в социальных сетях.