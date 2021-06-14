 

В НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс

14.06.2021, 21:18, Новости дня
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Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса, говорится в итоговом заявлении саммита стран-членов НАТО в Брюсселе.

Конкретные даты вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в документе не указаны. В коммюнике говорится о высокой оценке вклада Тбилиси в операции альянса, а также о поддержке реформ в стране. 

«Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса», – сказано в заявлении. Аналогичное решение принято и в отношении Грузии. 

НАТО также поддержало реформы на Украине и «настоятельно призвало к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязательствами Украины». 

Кроме того, там заверили в твердой поддержке прав обеих стран «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина уже обладает всеми инструментами, требующимися для потенциального присоединения к Организации Североатлантического договора (НАТО). 

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне. Ранее в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса, после чего он заявил о готовности к обострению вдоль границы с Россией.



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