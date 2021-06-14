 

Врач Желоков рассказал, когда лучше делать тест на коронавирус

14.06.2021, 21:12, Разное
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Врач Заур Желоков рассказал, когда именно лучше сдавать тест на коронавирус. Он считает, что ПЦР-тестирование будет точным на третий-пятый день с момента возникновения первых признаков COVID-19.
По словам медика, тест определение коронавируса необходимо в обязательно порядке сдавать пациентам с хроническими болезнями и тем, кто старше 65-ти дет. Тестирование нужно проходить после различных поездок, посещения мест, где наблюдалось массовое скопление людей, и непосредственного контакта с человеком с подтвержденным COVID-19. Желоков напомним, что симптомами заболевания являются лихорадка, слабость, ломота в теле, кашель, аносмия, одышка.

Самостоятельно довольно сложно выявить, имеется ли коронавирус или же человек заболел обычным гриппом, поскольку симптоматика практически одинаковая. За три часа до процедуры не стоит пить, есть, полоскать горло, использовать капли и спреи. В процессе выбора теста важно учитывать чувствительность. Она говорит о точность теста ходе определения антигена. В данном случае речь идет о вероятности того, что ошибка допущена не будет.

Источник: rg.ru



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