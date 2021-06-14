 

Realme X9 Pro оснастят Snapdragon 870 и оперативной памятью LPDDR4x

14.06.2021, 21:12, Разное
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Новый смартфон с мощным процессором готовит к выходу компания Realme. X9 Pro оснастят процессором Snapdragon 870, дополненным чипом оперативной памятью формата LPDDR4x.
В Сети появились данные о новом творении специалистов китайкой компании Realme. X9 Pro с актуальными характеристиками может выйти, как сообщают техноблогеры, уже скоро. В его основе будет мощная и производительная однокристальная мобильная платформа Snapdragon 870 от Qalcomm. Дополнит процессор, являющийся лишь менее продуктивным и быстрым, чем последний чипсет с индексом 888, модуль оперативной памяти формата LPDDR4x, примерный объем которого составит от 6 до 8 гигабайт.

Кроме того, аппарат будет достаточно долгоиграющим за счет аккумулятора объемом в 4,5 тысяч мА•ч с поддержкой 65-ваттной зарядки SuperVOOC 2.0. Также ожидается установка в Realme X9 Pro дисплейной панели, выполненной по технологии Super AMOLED диагональю 6,55 дюйма с разрешением Full HD+. Согласно информации, обнародованной китайским регулятором TENAA, «с коробки» аппарат получит одиннадцатое поколение операционной системы Android.

Фронтальный объектив с разрешением в 32 миллиона пикселей размещен в вырезе, основной же блок камер вмещает датчики на 2, 16 и 50 мегапикселей. Также стоит отметить наличие алюминиевой рамки и функции NFC для бесконтактной оплаты. Стоимость версий Realme RMX3366 с 128-, 256-, и 512-гигабайтным флеш-накопителем UFS 3.1 начинается от 390 долларов.

Источник: www.ixbt.com



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