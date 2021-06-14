 

Археологи обнаружили во Франции некрополь с богатым бургундским погребальным инвентарем

14.06.2021, 21:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Археологи обнаружили некрополь в древнеримском городе Бутэ, расположенным рядом с Анси, на территории юго-востока Франции. Среди артефактов был выявлен богатый бургундский погребальный инвентарь.
Исследователи использовали радиоуглеродный анализ, позволивший определить, что некрополь относится к периоду между второй половиной V века и второй половиной VII века, что может указывать на то, что основание в Рейнской области Первого Бургундского привело к увеличению населения бургундов в Бутэ.

Бутэ основали в 27 г. до н. э. как Vicus, то есть, городской квартал главного города, принадлежащего аллоброгам. В период Римской империи этот небольшой городок, удачно расположенный на маршруте, ведущем к перевалу Пти-Сен-Бернар, процветал. Его разрушили, а большую часть жителей убили в период германских вторжений, имевших место в III веке. Однако позднее городок Бутэ удалось восстановить. В результате вторжения бургундов викус оказался заброшенным в начале V века, однако некоторые городские кварталы заселяли племена до VII века.

Ученые предполагали, что на территории западной стороны Бутэ могут быть древние могилы, но исследовать их удалось только в прошлом году. Археологи INRAP изучили почти половину акра и смогли раскопать 227 захоронений, что является только частью от общего количества погребений в этой области. Есть большое количество типов могил: от деревянных гробов, выдолбленных сундуков до саркофагов из песчаника. Тридцать захоронений содержали высококачественную мебель, которая принадлежала умершим. Согласно декоративному стилю инвентаря, исследователи предположили, что он принадлежал бургундской культуре.

Большая часть обнаруженных в Бутэ предметов являются предметами украшения или ухода. Среди артефактов оказалась дюжина костяных гребней с дорогими украшениями, большое количество стеклянных бусин на ожерельях и шателинах, пряжки для обуви и ремней, набор из трех предметов туалетных принадлежностей, серебряная позолоченная малоберцовая кость, напоминающая хищную птицу с гранатовым глазом и подобранный набор фигурок скачущих лошадей, изготовленных из кости. Археологам удалось отыскать только два оружия: наконечник стрелы и скрамасакс (короткий меч) с сохранившейся частью ножен из дерева.

Источник: www.thehistoryblog.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Мнение: Два соглашения

09.08 / Жители Беларуси в день президентских выборов начали жаловаться на проблемы с интернетом

26.05 / Названы пять опасных изменений в состоянии полости рта в результате курения

09.01 / Сальма Хайек впечатлила поклонников восхитительной фигурой на снимках с отдыха

12.07 / Мнение: Письмо: «Желание разобраться и применить»

01.08 / В Хабаровске задержали блогера, освещавшего многотысячные митинги в поддержку Фургала

08.06 / Мнение: Последний европейский крейсер брошен на свалке

13.02 / Сергей Соседов рассказал о своих многочисленных курортных романах

18.04 / Мнение: Математическое доказательство экономического проигрыша марксизма

11.12 / Загадка таинственных отпечатков копыт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика