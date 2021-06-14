Археологи обнаружили во Франции некрополь с богатым бургундским погребальным инвентарем

Археологи обнаружили некрополь в древнеримском городе Бутэ, расположенным рядом с Анси, на территории юго-востока Франции. Среди артефактов был выявлен богатый бургундский погребальный инвентарь.

Исследователи использовали радиоуглеродный анализ, позволивший определить, что некрополь относится к периоду между второй половиной V века и второй половиной VII века, что может указывать на то, что основание в Рейнской области Первого Бургундского привело к увеличению населения бургундов в Бутэ.

Бутэ основали в 27 г. до н. э. как Vicus, то есть, городской квартал главного города, принадлежащего аллоброгам. В период Римской империи этот небольшой городок, удачно расположенный на маршруте, ведущем к перевалу Пти-Сен-Бернар, процветал. Его разрушили, а большую часть жителей убили в период германских вторжений, имевших место в III веке. Однако позднее городок Бутэ удалось восстановить. В результате вторжения бургундов викус оказался заброшенным в начале V века, однако некоторые городские кварталы заселяли племена до VII века.

Ученые предполагали, что на территории западной стороны Бутэ могут быть древние могилы, но исследовать их удалось только в прошлом году. Археологи INRAP изучили почти половину акра и смогли раскопать 227 захоронений, что является только частью от общего количества погребений в этой области. Есть большое количество типов могил: от деревянных гробов, выдолбленных сундуков до саркофагов из песчаника. Тридцать захоронений содержали высококачественную мебель, которая принадлежала умершим. Согласно декоративному стилю инвентаря, исследователи предположили, что он принадлежал бургундской культуре.

Большая часть обнаруженных в Бутэ предметов являются предметами украшения или ухода. Среди артефактов оказалась дюжина костяных гребней с дорогими украшениями, большое количество стеклянных бусин на ожерельях и шателинах, пряжки для обуви и ремней, набор из трех предметов туалетных принадлежностей, серебряная позолоченная малоберцовая кость, напоминающая хищную птицу с гранатовым глазом и подобранный набор фигурок скачущих лошадей, изготовленных из кости. Археологам удалось отыскать только два оружия: наконечник стрелы и скрамасакс (короткий меч) с сохранившейся частью ножен из дерева.

Источник: www.thehistoryblog.com