В НАТО заявили, что Украина станет членом Альянса и ПДЧ будет частью этого процесса

“Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом Альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью этого процесса; мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, в том числе то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству. Мы твердо поддерживаем право Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне”, – заявили в НАТО.

В коммюнике говорится, что ежегодные национальные программы в рамках комиссии НАТО – Украина (NUC) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в Альянсе.

“Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках NUC, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов НАТО. Успех широкомасштабных, устойчивых и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, содействие инклюзивному политическому процессу и реформу децентрализации, основанный на демократических ценностях, уважении к правам человека, меньшинств и верховенстве права, будет иметь решающее значение для установления фундамента процветающей и мирной Украины. Особенно важны дальнейшие реформы в сфере безопасности, в том числе реформа Службы безопасности Украины”, – указано в документе.

Члены Альянса приветствовали реформы, которые уже внедрила Украина, и “настоятельно призвали” к дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами.

“Мы продолжим оказывать практическую поддержку реформам в сфере безопасности и обороны, в том числе в рамках комплексного пакета помощи. Мы также продолжим поддерживать усилия Украины по укреплению ее устойчивости к гибридным угрозам, в том числе путем активизации деятельности в рамках платформы НАТО – Украина по противодействию гибридной войне. Мы приветствуем сотрудничество между НАТО и Украиной в области безопасности в Черноморском регионе”, – говорится в коммюнике.

В НАТО также заявили, что статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный Украине в 2020 году, “придает дополнительный импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству” и будет способствовать большей оперативной совместимости с возможностью проведения большего числа совместных учений.

“Мы высоко ценим значительный вклад Украины в операции союзников, силы реагирования НАТО и учения НАТО”, – заявили в Альянсе.

В коммюнике говорится, что члены НАТО подтверждают приверженность политике “открытых дверей”.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

В декларации Бухарестского саммита НАТО говорится, что Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства в НАТО Украины и Грузии. Страны – члены Альянса договорились, что оба государства станут членами НАТО. Принимать решение о ПДЧ для Украины и Грузии уполномочены министры иностранных дел стран – членов Североатлантического союза. “ПДЧ будет следующим шагом для Украины и Грузии на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран относительно ПДЧ”, – отмечается в документе.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Саммит НАТО прошел 14 июня в Брюсселе. Представителей Украины в этом году на него не приглашали. Генсек Альянса Йенс Столтенберг в разговоре с президентом Владимиром Зеленским 10 июня обсудил саммит НАТО. Как сообщала пресс-служба Альянса, Столтенберг подтвердил “полную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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