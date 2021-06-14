 

США изучают информацию об утечке на атомной электростанции в Китае – СМИ

14.06.2021, 21:10, Новости дня
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Проверку электростанции начали после того, как французская компания Framatome, которая владеет и помогает эксплуатировать АЭС, предупредила о “неминуемой радиологической угрозе”.

Framatome направила жалобу министерству энергетики США 8 июня. В письме компании говорится, что китайский регулятор – Национальное управление по ядерной безопасности – повышает допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы не допустить ее закрытия. Французская компания попросила США согласовать получение от американской стороны помощи для устранения проблем на китайской АЭС. 

Штаты проверили ситуацию на АЭС и пришли к выводу, что она пока “не достигла критического уровня” и не несет серьезной угрозы безопасности рабочим электростанции или местным жителям, сообщил журналистам источник.

При этом на самой АЭС заявили, что все ее показатели в норме. На электростанции отметили, что два ядерных реактора станции “Тайшань” находятся в рабочем состоянии. При этом уточняется, что на втором энергоблоке недавно прошел капитальный ремонт, но причины его проведения не указаны.

Контекст:

АЭС “Тайшань” находится в провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Электростанция построена на побережье Южно-Китайского моря. АЭС включает в себя два энергоблока с реакторами мощностью по 1750 МВт (реакторы EPR были произведены французской компанией Areva). Строительство первого энергоблока началось в октябре 2009 года, второго – в апреле 2010 года. Framatome – поставщик ядерного оборудования и услуг для АЭС, с ней заключен контракт на строительство и эксплуатацию станции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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