Зеленский считает несправедливым, что МВФ выдвигает Украине такие же требования, как и другим государствам

Зеленский подчеркнул, что Украина восьмой год находится в состоянии войны, из-за чего вынуждена “по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ”.

“Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной и другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала – военные, сначала – медицина, потом – все остальное”, – сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

“Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали”, – подчеркнул глава государства.

В числе невыполненных Украиной требований МВФ – судебная реформа, антикоррупционная реформа, наведение порядка на рынке газа и электричества, работа рыночных механизмов, говорил в марте министр финансов Сергей Марченко.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

В феврале Марченко заявил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Зеленский в феврале выражал уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

Программа МВФ остается “базовым сценарием” для Украины, так как у страны нет возможности получить доходы из другого источника, говорил Марченко в конце марта. По его словам, Украине “уже некомфортно” без денег МВФ.

Глава НБУ Кирилл Шевченко говорил в начале апреля, что Киев рассчитывает на два транша от МВФ, но процесс переговоров будет длительным.

Международный валютный фонд ожидает большего прогресса от Украины на пути к предоставлению второго транша в рамках программы stand-by. Об этом 10 июня сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

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