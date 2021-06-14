В Украине будут выдавать международный сертификат о навыках владения компьютером

Внедрением сертификации будут заниматься Украинская ассоциация специалистов информационных технологий и Минцифры.

ICDL – это сертификация, позволяющая людям подтвердить свои навыки работы с компьютером по международному стандарту. ЮНЕСКО выделяет ICDL как пример международной рамки компетенций. Эта сертификация доступна в более чем 100 странах.

Сертификация содержит теоретические и практические задачи. Например, при составлении теста возможны такие задачи, как забронировать онлайн столик в ресторане или скопировать предложения с любого сайта о науке, создать и отправить письмо по электронной почте.

Сертификация ICDL нужна:

при поступлении в вузы во многих странах;

при трудоустройстве в частные компании;

для обучения и сертификации цифровых навыков государственных служащих.

Украина является участником программы ECDL/ICDL с 2003 года. В стране действует сеть тестовых центров, в которых можно пройти сертификацию.

Планируется создать цифровую учебную систему из 22 учебных модулей, которые охватывают все необходимые цифровые компетентности, согласно европейскому видению. Тестирование и сертификации по стандарту ICDL будут проводить для разных слоев населения.

Материалы по модулю “Украинский цифровой гражданин” будут доступны бесплатно. Тренировочное онлайн-тестирование должны запустить на портале “Дія. Цифровое образование”.

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