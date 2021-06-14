Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО – Столтенберг

“Очень важно подчеркнуть, что каждый народ имеет право выбирать свой путь. И это включает то, частью каких мер по обеспечению безопасности она хочет быть, включая то, хочет ли она быть членом НАТО или нет. Месседж заключается в том, что Украина и 30 союзников решат, когда Украина станет членом НАТО. Россия, конечно, не имеет права голоса, потому что она не может ветировать то, что могут делать соседи”, – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что мир не вернется к временам “сфер влияния”, когда одни страны могли указывать, что делать меньшим соседям.

В коммюнике по итогам саммита НАТО также содержится фраза: “Решения о расширении принимаются самим НАТО; никакая третья сторона не имеет права голоса в этом процессе”.

В документе члены НАТО также указали, что Украина станет членом НАТО и план действий по членству (ПДЧ) будет частью этого процесса. Они подчеркнули важность проведения реформ в стране, а также осудили российскую агрессию против Украины.

Контекст:

9 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет, и снова назвал это “красной линией” для России.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Саммит НАТО прошел 14 июня в Брюсселе. Представителей Украины в этом году на него не приглашали. Генсек Альянса Йенс Столтенберг в разговоре с президентом Владимиром Зеленским 10 июня обсудил саммит НАТО. Как сообщала пресс-служба Альянса, Столтенберг подтвердил “полную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—