Мнение: О предстоящем испытании

Места на анонсированное испытание будут продаваться 20-го июня. Время продаж я объявлю позже.

Само испытание пройдет 27-го июня .

Напоминаю, что будут три потока, на каждом потоке 4 задания одного из (бывших) хищников.

Вчера я закончила выбор заданий, но всего каждый из ребят мне написал по 11-16 задач.

Скорее всего я всем заданиям найду применение в блоге, все очень интересные, но я выбрала для вас по 4 самых показательных, где видны стратегии и тактики.

Возможно, я не буду их редактировать, покажу в том виде, как авторы написали. Стиль у всех получился очень разный.

Но так для вас получится сложней, хотя и интересней, поэтому пока не решила точно насчет редактуры.

Еще вчера мною был брошен жребий, кто из хищников попадет на какой поток.

Будем считать, что это Фортуна, она же – поле, определила их очередность.

Я эту очередность объявлять вам не буду (им сразу сказала), пусть получится лотерея для тех, кто хочет решать задачи конкретного хищника.

Но, по просьбе авторов, хочу провести небольшой опрос.

Чьи задачи хотите решать и почему: Ромы, Иры или Никиты?