Мнение: Агенту Дональду 75

Заслуженному агенту Дональду сегодня стукнуло 75. На фоне Байдена он конечно выглядит живчиком, но все равно слабо вериться, что через 3,5 года он сможет вернуться в Белый Дом, даже с условием того, что внутри Республиканской партии у него нет реальных конкурентов. Но как знать, в 2016-м году тоже мало кто в него верил, а он тем не менее пролез в Белый Дом.

На публику Трамп до сих пор храбрится и рассказывает, что он победит Байдена, если борьба будет честной и у него не украдут голоса, как в 2020-м. С учетом нарастающих внутренних проблем в США, с которыми Байден явно не справляется, расчет у агента Дональда простой – демократы сами себя закопают и состоится незабываемый "камбэк". Первая попытка будет на выборах в Палату Представителей в 2022-м году, где Республиканцы попробуют лишить демократов монополии на власть. Но до этого еще 1,5 года.

В любом случае, чем бы там у Трампа все не закончилось, за 4 года он сделал немало для подрыва американской гегемонии, а некоторые последствия его деятельности переживут и Байдена, и самого Трампа.

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