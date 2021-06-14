Мнение: Распознавание эмоций в Магните, сверхмощные беспроводные зарядки и японцы против Гугла и Эппла

1. У больших торговых сетей есть преимущество перед маленькими магазинами — они могут позволить себе терпеть временные убытки, обкатывая дорогие и сложные новые технологии. Один раз неудача, второй, десятый, а там глядишь, и всё заработало как надо:

В магазинах торговой сети «Магнит» в тестовом режиме запустили систему распознавания эмоций покупателей, сообщает Forbes.

Специальные камеры будут установлены в зоне касс, где покупатель может проверить чек и узнать о скидках. Технология может распознать пол, возраст и несколько типов эмоций: нейтральное, удивление, грусть, счастье и злость. В ритейлере считают, что нововведение поможет повысить качество обслуживания.

Сначала новую технологию обкатают в одном из фирменных магазинов в Москве. Первые результаты уже есть. «В мае покупатели в Москве были почти в два раза счастливее, чем в апреле», — заметил директор департамента розничных технологий «Магнита» Эдуард Ирышков. Потом к эксперименту хотят подключить большие торговые точки в Тольятти и Самаре. После этого компания решит, стоит ли распространять технологию на всю сеть.

https://lenta.ru/news/2021/06/10/magnitemoc/

Впрочем, если у вас есть свой маленький магазин, то лица покупателей вам будут видны самому, либо, если у вас работает продавец, вы можете проверить их по записям с камер: особенно если догадаетесь направить камеру не только на кассу, как обычно бывает, но и на лица своих гостей.

Если обещанная технология в Магните заработает, в России может появиться новая категория магазинных хулиганов. Раньше они собирали вёдра мелочи и приходили с ними расплачиваться, заставляя несчастных продавщиц считать копейки килограммами. Теперь они будут приходить и корчить рожи на камеры, портя статистику обслуживания клиентов.

2. Беспроводная зарядка гаджетов стала настолько мощной, что её приходится законодательно урезать:

https://www.ixbt.com/news/2021/06/12/50-xiaomi-120.html

В Китае ограничили мощность беспроводных зарядок на отметке 50 Вт: Xiaomi не сможет выпустить свою 120-ваттную беспроводную зарядку.

Слишком высокая мощность беспроводной зарядки может создать угрозу безопасности авиации, судоходства, астрономических наблюдений и так далее.

В конце мая Xiaomi представила беспроводную зарядку мощностью 120 Вт, которая позволяет зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА•ч за 15 минут.

Однако теперь появились сведения о том, что в начале этого года на официальном веб-сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая были опубликованы «Временные правила управления для оборудования беспроводной зарядки», которые устанавливают максимальную мощность оборудования для беспроводной зарядки, продаваемого в стране, на отметке 50 Вт.

Источник добавляет, что это позволит упорядочить использование ресурсов радиочастотного спектра и избегать вредных помех различным государственным радиослужбам. Также сообщается, что слишком высокая мощность беспроводной зарядки может создать угрозу безопасности авиации, судоходства, астрономических наблюдений и так далее.

Также высказывается точка зрения, согласно которой так называемая сверхвысокая мощность зарядки (в данном случае 120 Вт), является пиковой мощностью, и при реальных условиях она не может поддерживаться на этом значении в течение длительного времени.

Лично я теперь чувствую себя пенсионером на лавочке. Действительно ли безопасно передавать «по воздуху» такие мощности? У меня есть опыт работы с техникой, и я достоверно знаю, что слепо доверять инженерам и сборщикам — очень плохая идея.

3. Кучно пошло. Американские корпорации страдают по всему миру, от Индии до Нигерии и наоборот. Японцы, к примеру, начали задавать неудобные вопросы Эпплу и Гуглу:

https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/06/13/n_16098140.shtml

Пожалуй, надолбюры выстрелили себе в ногу, когда применили Твиттер с Фейсбуком для похищения выборов в США. Бан Дональда Трампа вынудил планету осознать, что американские интернет-гиганты — это цифровые мины, которые надо обезвреживать до того, как они рванут. Кстати, подробнее мы с Кримсоном обсуждали эти изменения в последней Свинье:

https://sponsr.ru/greenpig/5264/Klub_Zelenoi_Svini_64_Poziciya_Putina_po_Ukraine_vsemirnoe_unijenie_Tvittera_i_Makron_prodaet_zoloto