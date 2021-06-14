 

Почему Бузовой в любви не везёт – Личное мнение

14.06.2021, 20:46, Разное
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Бузова устроила безобразную истерику в прямом эфире Матч ТВ. До «слезинок в морщинку» и визга Олю довёл вопрос Дмитрия Губерниева: «Вы перестали пить коньяк по утрам или нет?»


  Фото: Соцсети

 На этот, безусловно, провокационный вопрос можно было ответить по-разному.

 Ольга выбрала ответить так:

https://t.me/lenamiro/9009

 Рыдает, заламывает руки, рассказывает про то, какая у неё замечательная фигура и взывает к мужскому началу оппонента: «Вы же мущщина!»

Ну, что я могу сказать: всё это и не только это мы с вами уже много лет наблюдаем в исполнении Анастасии Волочковой.


 Фото: Соцсети

Бокальчики холодного белого в наманикюренных женских ручках до поры до времени смотрятся вполне невинно, а потом — хоба! — и приличный километраж на лице читается настолько отчётливо, что вопрос Губерниева кажется откровенно глупым.


Фото: Соцсети

Снег холодный?

Оснований верить в то, что Бузова не бухает у меня лично нет. Я верю своим глазам, а не визгам Оленьки об операциях и её неземной красоты фигуре.

Как думаете, почему у Бузовой не складывается личная жизнь? Ваши версии?

Источник: Лена Миро



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