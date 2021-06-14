Как можно приостановить или замедлить процесс потери коллагена и сохранить красоту губ

С возрастом кожа меняется, и губы не являются исключением. Они могут становиться тоньше, а их цвет тускнеет. Есть некоторые причины, которые могут способствовать этому процессу, а также есть методы, помогающие его замедлить и поддерживать красоту губ. Вот несколько таких причин и способов их решения.

Почему губы становятся тоньше

Возраст оказывает влияние на все процессы, протекающие в организме человека. В частности он оказывает влияние на количество коллагена. По этой причине истончается кожа и губы.

Процесс потери коллагена начинает происходить достаточно рано. Примерно в возрасте 20 лет его количество начинает уменьшаться примерно на 1 % в год. Помимо физических факторов, есть также и многие другие причины, которые могут способствовать снижению количества коллагена. К ним относятся:

повреждение кожи УФ-лучами;табакокурение;сильное воспаление и повреждение клеток кожи;нарушение питания, стресс, загрязнение окружающей среды.

Все эти причины приводят к тому, что цвет губ с возрастом становится более тусклым. Есть несколько способов, которые помогут вернуть губам красивый цвет и добавить объем. Вот несколько таких способов.

Принимать добавки

Невозможно отрицать то, что потеря коллагена является неизбежной. Однако, чтобы решить эту проблему, можно принимать специальные гидролизованные пептиды коллагена, чтобы помочь организму увеличить выработку этого вещества естественным путем.

Действие подобных добавок происходит за счет поддержки фибробластов клеток. Это именно те части клеток, которые вырабатывают коллаген и эластин. Кроме того, проведенные исследования показали то, что пептиды способны поддерживать эластичность и увлажненность кожных покровов.

Защищать область губ от солнца, воспаления и отказаться от курения

Это очень хорошая профилактика, так как проактивные меры точно так же важны, как и реактивные. Учитывая то, что мы не можем остановить ход времени, а значит и старение, нужно позаботиться о себе, чтобы не ускорять этот процесс.

Прежде всего нужно отказаться от табакокурения. Это одна из самых лучших вещей, которые можно сделать для своей кожи. Также нужно каждый раз при выходе на улицу наносить на кожные покровы средства с высоким SPF-фильтром.

Защита губ имеет точно такое же важное значение, как и защита лица. Нужно выбирать средства, которые содержат в своем составе физические фильтры, в частности такие, как оксид цинка и диоксид титана.

Некоторые из этих средств содержат увлажняющие компоненты, в частности такие, как гиалуроновая кислота, которая способствует увлажнению и разглаживанию кожи губ.

Также важно постараться устранить внутреннее воспаление, которое может быть спровоцировано множеством различных причин. Можно попробовать попрактиковать техники антистресс, обеспечить правильное и сбалансированное питание, не раздражать и не повреждать область губ.

Использовать плампер для губ

Это отличное средство, которое усиливает кровообращение в области губ.

Благодаря этому кожа губ становится гладкой и становится ярче. Современные средства очень простые в использовании.

Поддерживать водный баланс

Дерматологи и специалисты по уходу за кожей рекомендуют пить как можно больше воды. Жидкость способствует утолщению дермального слоя кожи.