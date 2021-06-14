Столетие Ясной Поляны, или Капсула времени: что написали потомкам в послании, заложенном в символическую капусулу в доме-усадьбе Льва Толстого

10 мая 2021 года исполнилось сто лет с того дня, как был создан музей-усадьба Ясная Поляна, в которой Лев Николаевич Толстой прожил большую часть своей жизни. В связи с этим в Тульской области открылась выставка под названием “Первый век музейной эры”.

Она посвящена истории музея. Церемония открытия сопровождалась символической закладкой капсулы, в которой заложено послание музейным работникам 2121 года. Его главная идея в том, чтобы подчеркнуть необходимость сохранить для потомков мемориальность Ясной Поляны. Об этом сообщил Владимир Ильич Толстой, являющийся советником президента по культуре и доводящийся праправнуком великому писателю.

Послание потомкам

Открывая выставку, Владимир Толстой процитировал фрагмент из текста послания:

Дорогие далекие потомки, мы вас любим и верим в вас. И пусть свет Ясной Поляны продолжает греть вас еще многие поколения людей и указывать им путь к истине.window.Ya.adfoxCode.create({ownerId:264496,containerId:”adfox_159487332569788321″,params:{p1:”clqta”,p2:”fvej”}});

По словам советника по культуре, очень важно, чтобы музей-усадьба Льва Толстого оставалась мемориальной, но в то же время не прекращала своего развития. Капсула, в которую было запечатано послание, изготовлена в Туле, на оборонном предприятии. До 2121 года она будет храниться на территории Ясной Поляны.

Екатерина Толстая, супруга Владимира Толстого, занимающая должность директора музея-усадьбы, в процессе общения с журналистами отметила:

Ясную Поляну невозможно представить без мемориального дома – дома, который хранит память о Толстом, невозможно представить Ясную Поляну без ландшафтов, природы, пейзажей, которые так радовали Льва Николаевича и были для него источникам вдохновения.

Выставка под открытым небом

Выставка “Первый век музейной эры”, расположившаяся под открытым небом, дает представление о том, как создавался музей, о людях, способствовавших его становлению. Так, стенды включают в себя информацию о хранителях усадьбы, ее директорах и их фотографии, рассказывают о творческих проектах.

В праздничных мероприятиях поучаствовали также Ольга Любимова, российский министр культуры, и Алексей Дюмин, являющийся губернатором Тульской области. Любимова сообщила:

Ежегодно музей-усадьбу посещают более 200 тыс. человек, что говорит об актуальности экспозиций и неподдельном интересе посетителей к жизни великого писателя. Сегодня музей-усадьба активно развивает культурный туризм, а также реализует свой потенциал в области образования.

Дюмин, в свою очередь, отметил, что в нашей стране Ясная Поляна – один из наиболее известных и популярных музеев, представляющий собой главную визитную карточку Тульской области. Губернатор дополнил:

У правительства Тульской области совместно с Ясной Поляной запланировано много ярких и масштабных проектов по празднованию 100-летия музея-усадьбы. Поздравляю всех с юбилеем и приглашаю в Ясную Поляну.

О музее-усадьбе

Ясная Поляна расположена в Тульской области, в Щекинском районе. Там 9.09.1828 г. родился Лев Николаевич Толстой. Сады, парки и леса, как и прочие мемориальные объекты, находящиеся в имении великого писателя, с 1921 года охраняются государством. Начиная с 1986 года музей стал мемориальным и природным заповедником, а с 1993-го – объектом культуры, имеющим особо важный статус.

Годы жизни льва Николаевича Толстого – 1828-1910. Во всем мире он известен как величайший русский писатель. И по сей день многие люди зачитываются его автобиографической трилогией “Детство”, “Отрочество”, “Юность”, повестью “Казаки”, эпопеей “Война и мир”, романами “Анна Каренина” и “Воскресение”, драмой “Живой труп” и многими другими произведениями, которые стали классикой как отечественной, так и мировой литературы.