KIA в мае увеличила продажи в России

Южнокорейская компания KIA сообщила об увеличении продаж своих автомобилей на российском рынке в мае.

Всего за минувший месяц местные дилеры продали свыше 18,8 тысяч новых машин, что свидетельствует о приросте в 2,4 раза по сравнению с аналогичным промежутком прошлого года. Вместе с тем всего за период с апреля по май продали более 89,5 тысяч новых машин, что соответствует приросту на 39% по сравнению с 2020 годом.

Эксперты констатировали, что самым востребованным автомобилем южнокорейской марки KIA является бюджетный экземпляр KIA Rio, который в мае приобрели около 6,6 тысяч россиян. Данный результат подтверждает увеличение спроса на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.