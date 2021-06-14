Компания Huawei выпустит новый смартфон Р50 до сентября

Во время конференции, посвященной новой версии операционной системы HarmonyOS 2.0 представители компании Huawei фактически анонсировали будущий выход новой модели своего смартфона Р50. Как стало известно, гаджет выйдет на рынок уже в сентябре текущего года.

По словам представителей китайской компании, данное событие могло бы произойти и раньше. Однако в мире сейчас острый дефицит комплектующих. Ранее эксперты прогнозировали, что эта версия смартфона поступит в продажу в июле текущего года.

На сегодня известно, что основная камера разработана специалистами компании Leica, а фронтальная будет врезана прямо в экран мобильного устройства. Подробную информацию производитель пока официально не публикует.