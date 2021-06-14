 

Компания Huawei выпустит новый смартфон Р50 до сентября

14.06.2021, 20:22, Новости дня
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Во время конференции, посвященной новой версии операционной системы HarmonyOS 2.0 представители компании Huawei фактически анонсировали будущий выход новой модели своего смартфона Р50. Как стало известно, гаджет выйдет на рынок уже в сентябре текущего года.

По словам представителей китайской компании, данное событие могло бы произойти и раньше. Однако в мире сейчас острый дефицит комплектующих. Ранее эксперты прогнозировали, что эта версия смартфона поступит в продажу в июле текущего года.

На сегодня известно, что основная камера разработана специалистами компании Leica, а фронтальная будет врезана прямо в экран мобильного устройства. Подробную информацию производитель пока официально не публикует.



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