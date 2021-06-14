Страны НАТО отказались считать себя угрозой для России

Страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России, говорится в итоговом заявлении альянса на саммите в Брюсселе.

«Мы остаемся открыты регулярному, сфокусированному и значимому диалогу с Россией, желая взаимодействовать на основе взаимности в Совете Россия–НАТО, с целью избежать непонимания, просчетов и ненамеренной эскалации и увеличить транспарентность и предсказуемость», – сказано в документе.

При этом отмечается, что первым пунктом в повестке возможных переговоров будет ситуация вокруг Украины, а также сокращение существующих военных рисков.

Также в документе указано, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России, поэтому не будет подрывать российскую систему стратегического сдерживания.

Кроме того, лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию к прозрачности при проведении военных учений и перемещении войск.

«Мы обращаемся к РФ с конкретным призывом проявлять открытость и транспарентность относительно проводимых ею без уведомления внезапных учений, широкомасштабных учений и широкомасштабных перебросок войск, в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа, особенно в свете ее недавнего неспровоцированного и неоправданного масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее», – говорится в заявлении.

Саммит НАТО прошел в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждались новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.

Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как сообщил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны РФ и других стран».