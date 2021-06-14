 

Страны НАТО отказались считать себя угрозой для России

14.06.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России, говорится в итоговом заявлении альянса на саммите в Брюсселе.

«Мы остаемся открыты регулярному, сфокусированному и значимому диалогу с Россией, желая взаимодействовать на основе взаимности в Совете Россия–НАТО, с целью избежать непонимания, просчетов и ненамеренной эскалации и увеличить транспарентность и предсказуемость», – сказано в документе.

При этом отмечается, что первым пунктом в повестке возможных переговоров будет ситуация вокруг Украины, а также сокращение существующих военных рисков.

Также в документе указано, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России, поэтому не будет подрывать российскую систему стратегического сдерживания.

Кроме того, лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию к прозрачности при проведении военных учений и перемещении войск.

«Мы обращаемся к РФ с конкретным призывом проявлять открытость и транспарентность относительно проводимых ею без уведомления внезапных учений, широкомасштабных учений и широкомасштабных перебросок войск, в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа, особенно в свете ее недавнего неспровоцированного и неоправданного масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее», – говорится в заявлении.

Саммит НАТО прошел в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждались новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России.

Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как сообщил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны РФ и других стран».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.11 / Штаб Трампа назвал ошибочными прогнозы о победе Байдена

28.06 / Китайский журналист написал о проблемах с невестами из России

24.08 / Синоптики: тропический шторм «Лаура» может усилиться до урагана

14.03 / Представлен новый материал для управления при помощи света

17.09 / Трамп: голосование по почте угрожает выборам больше, чем иностранное вмешательство

20.10 / Трамп предложил ФБР заняться расследованием против Байдена

05.01 / Сборную РФ разгромили в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

22.07 / Дегтярев пообещал учитывать мнение хабаровчан при реализации нацпроектов

12.06 / Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»

27.05 / Эксперт Le Figaro про интервенции Запада — мир оружием не построишь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика