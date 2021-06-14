Мнение: Я волна. Новая волна!

В Британии ахтунг: несмотря на то, что они (наравне с Израилем) вроде как полностью отпрививали все население (то есть перешли “противоэпидемический” порог в 60% привитых) – там фиксируют очередной взлет коварной эпидемии – по 8 тысяч “зараженных” в день. Это при том, что население Англии в 2,5 раза меньше российского. То есть их 8 тысяч – это как если бы в России было 20 тысяч. Пишет френд в ФБ:

“В Британии уже по 8 тысяч ковидов в день. При этом по самому главному показателю – смертности – полностью привитые умирают всего лишь в два раза реже, чем непривитые. Так себе соотношение. Смиритесь уже. Таков путь.

И лучше разберитесь наконец, почему в Китае нет эпидемии”.

Другими словами, количество “зараженных в день” по полностью привитой Британии уже сейчас выше (в пересчете на душу населения), чем в нагло игнорирующей прививки России. Британцы, невзирая на прививки, подхватывают “чудовищный ковид” бодрее, чем ничем не привитые россияне. Тамошние власти кивают на “индийский штамм” – видимо, это теперь будет универсальная отмазка для всех правительств, которые захотят еще полгодика-год помариновать бессмысленных сограждан в карантинах. Израилю, как говорится, приготовиться…

Какая может быть мораль из этих интересных сообщений? Первая – очевидная: прививки не работают. Сенсацией это никакой не станет, потому что, собственно, и разработчики, и медицинские администраторы про это откровенно говорили с самого начала.

Вторая мораль интереснее: очевидно, что резкий взлет цифр, рисующих “эпидемию ковида”, будет использован всемирными медиа… для чего? Правильно: для того, чтобы заставить полностью запуганных и дезориентированных обывателей прививаться с еще большим ожесточением. Одно предложение напрашивается сразу: надо вкалывать в себя не две, а три дозы прививки! Или еще вариант: колоть по две вакцины – скажем, Пфайзер и Модерну зараз! Какая-то одна ведь сработает, не правда ли?

От людей, которые на полном серьезе, через официозные СМИ, устами правительственных чиновников стали требовать от людей носить по ДВЕ маски, только такого креатива и можно ожидать. Ну а люди, носящие (в соответствии с рекомендациями) по две маски – конечно, с энтузиазмом вколят в себя и по две вакцины. Эти несчастные – администраторы и обыватели – реально нашли друг друга.

Я, причем, не против – пусть делают что хотят. Как говорила моя мама – “лишь бы к нам не вязались”.