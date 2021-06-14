NI раскрыли секрет успеха российской “суперторпеды” для охоты на подлодки ВМС США

Американское издание The National Interest обнародовали новые материалы, в котором авторы рассказали об очередной модернизации российской армии. Они раскрыли секрет успеха ВА-111 «Шквал», которую они назвали “суперторпедой” для охоты на подлодки США.

Статья Марка Эпископоса, пишущего для портала NI, рассказывает, что «Шквал» был разработан еще во времена СССР, и главным преимуществом подводной лодки он называет скорость двигателя судна. Если средние скорости подобных лодок отмечаются на уровне 111 километров в час, то у «суперторпеды» ВА-111, она достигает 370 километров за то же время.

Такие критерии стали возможны благодаря установке твердотопливного мотора, которым в мире нет аналогов. The National Interest также отмечает, что за счет выброса газа из носовой части торпеды, формировавшем газовый пузырь, она движется с уменьшенным сопротивлением воды. Это помогает ему охотиться на американские субмарины. Не забыли упомянуть в издании и о том, что уже сейчас российские военные конструкторы уже сейчас разрабатывают устройство на смену «Шквалу».

Источник: inforeactor.ru