Климатический кризис спровоцировал смещение оси Земли

В 1990-х годах глобальное потепление спровоцировало ряд необратимых процессов. Ледники начали активно таять, и это поспособствовало заметным сдвигам оси Земли. Южный и Северный полюса это места где проходит предполагаемая ось вращения. Изменения, которые происходят в процессах распределения массы Земли, влекут за собой смещение этих полюсов.

Ранее на смещение полюсов мог влиять только ряд природных факторов (направление океанических течений и колебания раскаленных масс в недрах Земли). Но благодаря новым исследованиям стало ясно, что в 1990-х годах из-за климатического кризиса огромное количество льда растаяло. Этим было спровоцировано передвижение полюсов по новым направлениям.

В 1995 специалисты выявили смещение полярного дрейфа с южного направления на восточное. С 1980 года произошло смещение положения полюсов приблизительно на 4 метра.

Группой ученых под руководством Шаньшань Дэн из Института географических наук и исследований природных ресурсов в Китае было отмечено: «Результатом таяния ледников и быстрого сокращения водных ресурсов на суше является движение полярного дрейфа». Однако влияние деятельности человека на смещение полюсов началось еще порядка 30 лет назад.

Результаты исследований, опубликованные в одном из разделов журнала Geophysical Research Letters, показали, что именно ледниковая потеря наиболее сильно повлияла на сдвиги. Также другими причинами являются то, что интенсивно откачиваются грунтовые воды и то, что подземные воды используются в сельском хозяйстве. По последним данным за 50 лет было удалено 18 триллионов тонн воды, наполняющей глубокие подземные резервуары.

Профессор Винсент Хамфри, представляющий Цюрихский университет заметил, что результаты проведенного исследования продемонстрировали, как под влиянием деятельности человека происходит перераспределение огромного количества воды на планете.

Источник: www.chaskor.ru