Учёные рассказали о преимуществах вечерней тренировки

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14.06.2021, 20:14, Разное
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Австралийские учёные в ходе нового исследования рассказали о преимуществах вечерней тренировки. Физические упражнения в это время суток улучшают метаболическое здоровье.
Исследователи, проанализировав показатели 24 мужчин с лишним весом, уверяют, что вечерние занятия спортом могут быть более эффективными для улучшения метаболизма по сравнению с утренними. Было доказано, что добровольцам с рационом, содержащим обильное количество жиров, тренировки после ужина помогали смягчить нежелательные эффекты от вредной пищи.

Участников эксперимента, ведущих сидячий образ жизни, разделили на три команды: утренняя тренировка (6.30), вечерняя (18.30) и без спорта. Все добровольцы придерживались диеты с высоким содержанием жиров – 65%. К слову, холестерин представителей первой группы был на уровне с показателями участников третьей группы, которые вели малоподвижный образ жизни, то есть именно вечерние упражнения с интенсивными интервальными тренировками на велотренажерах снижали негативное воздействие плохой диеты уже на пятый день.

Однако исследователи не проверяли, как действует это открытие на людей без лишнего веса. Поэтому ответ на вопрос, в какое время суток полезнее всего тренироваться, остаётся пока открытым.

Источник: inosmi.ru



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