Мем с собакой продали на аукционе за $4 млн

Мем продали за 1696,9 единицы криптовалюты Ethereum, что равно приблизительно $4 млн. Победителем стал пользователь с ником pleasrdao.

NBC News сообщает, что часть выручки от продажи перечислят нескольким благотворительным организациям, в том числе Японскому обществу Красного Креста и фонду Всемирной продовольственной программы ООН.

Как говорится на сайте аукциона, история мема началась с фото собаки по кличке Сабоку, которое сделала ее владелица Ацуко Сато 13 февраля 2010 года. После того, как она поделилась им в своем личном блоге вместе с серией других известных изображений под названием “Прогулка с Кабосу-тян”, эти фотографии послужили толчком к появлению мема Doge.

Это изображение примечательно и тем, что его использовали для криптовалюты Dogecoin.

Контекст:

NFT (аббревиатура от английского non-fungible token – невзаимозаменяемый токен) – вид цифрового актива, созданный в 2017 году при помощи технологии блокчейна. NFT гарантирует оригинальность предмета, а также право собственности на объект.

Всплеск популярности NFT пришелся на начало 2021 года. В частности, в марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Она была продана за $69,3 млн. На данный момент это рекорд стоимости для NFT-токена.

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