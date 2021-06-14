 

НАТО: Возвращения к обычному ведению дел с РФ не может быть, пока она не будет соблюдать международное право

14.06.2021, 20:12, Новости дня
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В НАТО заявили, что более 25 лет работают над построением партнерства с Россией, в том числе и через совет Россия – НАТО.

“В то время, как НАТО выполняет свои международные обязательства, Россия продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства, изложенные в согласованных документах, лежащих в основе отношений между НАТО и Россией. Мы подтверждаем наши решения в отношении России, согласованные на саммите в Уэльсе в 2014 году и на всех наших последующих встречах НАТО. Мы приостановили всякое практическое, гражданское и военное сотрудничество с Россией, оставаясь открытыми для политического диалога. Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права, своих международных обязательств и ответственности, возврата к “обычному ведению дел” не может быть”, – заявили в НАТО.

В Альянсе отметили, что по-прежнему готовы к политическому диалогу с Россией, готовой участвовать на основе взаимности в совете Россия – НАТО, с целью “избежать недопонимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить прозрачность и предсказуемость”.

“Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда ее действия делают это возможным”, – говорится в документе.

Контекст:

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия “безудержно” наращивает военную активность, а Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, отмечал он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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