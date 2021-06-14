 

Фесенко: Формулировки по Украине в коммюнике НАТО – это реакция Альянса на гиперактивность Зеленского и военные угрозы со стороны России

14.06.2021, 20:12, Новости дня
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В коммюнике по итогам брюссельского саммита НАТО впервые за последние годы по Украине приняты те же формулировки, которые звучат по Грузии. “Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом план действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса”, – говорится в документе. В решении предыдущего саммита НАТО не звучало таких формулировок в отношении Украины. По Грузии такая формулировка звучит с 2018 года.

Это реакция НАТО на два фактора – на гиперактивность и настойчивость президента Зеленского по этой теме и на военные угрозы Украине и НАТО со стороны России.

Но ничего не будет автоматически. Поэтому со всей ответственностью надо принять во внимание акцент на механизме годовых национальных программ, сделанный в коммюнике. И коль уж я сказал про ответственность, то в первую очередь за это должно отвечать Министерство обороны, а СНБО должен это тщательно контролировать.

А вот вице-премьеру по европейской и евроатлантической интеграции при помощи Офиса президента Украины надо сосредоточиться на разработке и утверждении четкой и максимально конкретной “дорожной карты” нашего движения к ПДЧ. Это необходимо для того, чтобы наши друзья из НАТО не “съехали” в очередной раз на общие и абстрактные формулировки и пустые обещания по ПДЧ. Они будут контролировать нас, а мы должны контролировать их конкретизированные обязательства.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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