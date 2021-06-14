Редакцию “Дождя” лишили аккредитации при Путине из-за освещения акций в поддержку Навального

“Да, к сожалению связано. Канал в те дни поддерживал незаконные действия”, – ответил Песков на вопрос, связано ли исключение “Дождя” с освещением протестных акций.

“Медуза” отмечает, что корреспондент “Дождя” перестал принимать участие в ежедневных брифингах Пескова с 13 мая. Как уточнил главный редактор “Дождя” Тихон Дзядко, о том, что их корреспондент не работает в пуле, им сообщили несколько недель назад. Телеканалу не объяснили причин такого решения, сказал Дзядко “Новой газете”.

Главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов заявил, что решение исключить телеканал “Дождь” из кремлевского пула было ошибочным и должно быть пересмотрено. Заявление Венедиктова опубликовано на сайте “Эха Москвы”.

По его словам, лишение канала аккредитации вызывает “недоумение и возмущение”.

“Недоумение – потому что аккредитации можно лишить лишь по причинам, установленным ст. 48 закона о СМИ. И то не целое издание, а конкретного журналиста. Возмущение – потому что очевидна политическая подоплека этого решения”, – написал Венедиктов.

Главред “Эха Москвы” подчеркнул, что освещение событий – это не поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом.

Контекст:

Протестные акции в поддержку Навального в РФ в этом году проходили 23 января, 31 января, 2 февраля, а также 21 апреля. Перед апрельской акцией “Дождь” объявлял о переносе концерта в честь своего дня рождения, так как на этот же день сторонники Навального запланировали митинг в его поддержку, а Путин – обращение к Федеральному собранию. “Нам кажется, что именно поэтому вы остаетесь с “Дождем” – мы никогда не предпочтем праздники важным новостям”, – говорилось в заявлении канала.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.

23 апреля политик завершил голодовку, несмотря на то, что требование допустить к нему независимого врача так и не было выполнено. Навального вернули обратно из тюремной больницы в колонию, где он отбывает заключение.

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