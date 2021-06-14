Вячеслав Володин: Важно, чтобы память о Станиславе Говорухине жила

По словам спикера, Говорухину было присуще чувство справедливости. Он всегда отстаивал свою позицию, любил Россию и считал себя ответственным за все происходящее вокруг, подчеркнул председатель ГД.

“Наверное, поэтому и пошел в политику, избравшись депутатом в самое непростое время», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер отметил, что Говорухин никому не отказывал в помощи. В то же время режиссер снимал картины, которые влияли на развитие нашего общества, сказал председатель Госдумы.

Говорухин был депутатом Госдумы более 20 лет, руководил комитетом ГД по культуре. Спикер напомнил, что в 2012 году режиссер возглавил предвыборный штаб Владимира Путина и стал сопредседателем Общероссийского народного фронта.

“Нам важно, чтобы память о Станиславе Сергеевиче жила. Он многое значит для нас и сегодня, хотя его нет рядом с нами», — добавил Володин.