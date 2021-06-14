Мнение: Письмо: “Написала греку”

Разбирайте сами это письмо.

Многие наверное девушку эту узнают, несмотря на новый аккаунт. Но это не важно.

Здесь надо проследить динамику СЗ.

Автору кажется, что сначала она была плюсом, а мужчина минусом и минус его даже рос, потом у них начался баланс, а теперь мужчина вроде начал немного плюсовать, а автор шатается между минусом и стремлением отморозиться назло ему (и уши назло маме).

На самом же деле динамика СЗ не такая, как автор думает.

И вот проследите три момента. Откуда видно, что автор навязывает свое видение динамики, почему она видит динамику именно так и какова реальная динамика.

valstone

Дорогая Эволюция,

Я читаю ваш блог с 2016 года.

Мне 43, я живу в Европе, у меня здесь небольшой бизнес. Есть бывшый муж, с ним у нас четверо детей. После нашего развода он встретил новую женщину, у них сейчас семья. У нас отношения нормальные, общаемся в дружеском ключе. Я работаю, вожусь с детьми, у меня есть друзья, появляются новые, есть романтическое общение с мужчинами.

В октябре прошлого года на СЗ я написала одному греку. Мы поиграли с ним в невинную ролевую в игру, потом еще чуть попереписывались, а потом у меня появились более интересные знакомства, и анекету я удалила.

Он нашел мой телефон через гугл и стал мне писать. Я вяло отвечала или не отвечала совсем, но он периодичеси звал встретиться. Как-то раз я ему сказала, что ничего между нами быть не может. Но он продолжил писать и звать на встречу.

В какой-то момент мне стало интересно, кто же это такой упрямый и пришла в гости. Живет в конуре, хотя работает на нормальной работе, младше меня на 10 лет, женат не был, детей нет. Потом настал момент, что кроме него меня никто никуда не звал, и мы стали встречаться в приятельском ключе-гуляли по городу, разговаривали и он приезжал пару раз ко мне на работу на кофе.

Я подумывала, что из-за карантинных мер мне с детьми надо переехать из квартиры в дом, и стала искать варианты. Рассказывала ему, показывала фотографии домов, которые смотрела, и говорила, что мне нужно будет найти человека, который бы помогал по хозяйству и забирал младшую дочку со школы. Только она из всех детей живет постоянно со мной.

-Найми меня,-говорит мне он.

-Я не знаю тебя, не уверена, что смогу доверить тебе самое дорогое.

-Я буду готовить и убирать.

-Сколько ты хочешь денег?

-Договоримся.

Я предложила ему прийти ко мне домой, и сделать мини-тест-приготовить ужин. Он согласился.

-Скажи какие продукты надо купить,-говорю я.

-Никакие не надо, я все принесу с собой.

-Что ты хочешь взамен?

-Ничего. Ты улыбнешься и обнимешь меня.

-Договорились.

Он приготовил ужин, и когда он меня обнял, я улетела в небеса. Все выходные мы провели в обнимку.

Потом написал, что жить у меня не будет, я слишком далеко живу от центра города, где он привык обитать.

Потом он пришел опять, и мы опять часами обнимались и целовались. Через неделю у нас случился секс.

Мы провстречались 2 месяца. В какой-то день он уходил от меня и спросил все ли будет со мной в порядке, типа, не сброшусь ли я с моста без него. Я удивилась, но сказала, что да, буду вот так плакать без тебя и очень скучать.

Он как-то говорил, что хочет детей. Не со мной, а вообще. И вот лежим как-то после секса, разговариваем. Прошу рассказать про его отношения, которые у него были. У него были молодые девушки, с одной встречался 2 года. Она готова была переехать к нему из другой страны. «А чего ты ее замуж не позвал?»-спрашиваю. Он очень выразительно на меня посмотрел, но я не поняла что это значит. «Просто ты раньше мне говорил, что тебя никто не хочет, а оказывается, что это ты не хотел».

Мы каждый день переписываемся, и он всегда быстро отвечает на мои сообщения. А тут пятница вечер, он долго молчит. А когда ответил не объяснил чем был занят. Пообщались как обычно.

В воскресенье он пишет мне что-то игривое, мол, приезжай, а я говорю, что не приеду.

-Почему?-спрашивает он.

-Не хочу.

-Приезжай, я приготовлю тебе сырники, сделаю массаж, кино посмотрим,-говорит.

-Нет, не приеду больше.

-Что случилось?-спрашивает.

-Просто больше не хочу,-отвечаю ему.

-А что хочешь ?

-Хочу, чтоб история осталась красивой.

Он что-то еще писал, но я была за рулем, отвечать было не с руки. Когда я остановила машину и прочитала, последней его фразой было, что, он не будет на меня давить, что хочет меня увидеть и как можно скорее. Я ответила: ок. И пошла на другое свидание.

Вечером того же дня я подумала, что смогу продолжить отношения с ним, но только если он даст мне слово, что будет верен. Пишу ему:

-Ты сможешь мне пообещать эсклюзивность наших отношений?

-Я обещаю.

-Когда мне можно приехать?-спрашиваю я.

-Когда хочешь.

Мы стали опять встречаться. Встречаемся 2 раза в неделю. Я прихожу к нему, остаюсь ночевать или он приходит ко мне и остается ночевать. Мы ужинаем, разговариваем, потом весь вечер обнимаемся, занимаемся сексом, утром опять обнимаемся и опять занимаемся сексом, завтракаем, а потом расстаемся. На днях мы ездили с ним в поездку на одну ночь, провели 2 полных дня вместе-ходили в сауну, в ресторан, гуляли по лесу, ночевали в отеле, занимались сексом. Приехали потом ко мне, говорю: «Оставайся сегодня у меня». А он: « Нет, мне надо ехать, у меня проект висит, я загрызу себя потом, если план свой не выполню».

Отношения у нас начались в апреле. Спим мы без презерватива, он никогда не интересовался предохраняюсь ли я. Моих детей он не видел, я отвожу их к папе, когда мы встречаемся.

Скоро мы разъежаемся на все лето. Я уезжаю на июль в Россию, а он в августе уезжает в Грецию. «Это мы так долго не увидимся?»-огорчаюсь я. А он никак не комментирует.

Дорогая Эволюция, дайте мне совет, пожалуйста.