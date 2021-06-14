Мнение: Времена G7 давно прошли

Посольство Китая в Британии о саммите G-7 и о текущем мироустройстве.

"Те времена, когда глобальные решения диктовались небольшой группой стран, давно прошли.

Мы всегда верим, что страны, большие или маленькие, сильные или слабые, бедные или богатые, равны, и что мировые дела должны решаться путем консультаций между всеми странами.

В мире должна быть только одна система и один порядок, то есть международная система с Организацией Объединенных Наций в основе и международный порядок, основанный на международном праве. а не так называемая "система" и "порядок", за которую выступает горстка стран".

Также Китай отверг выдвинутые в его адрес обвинения и заявил, что не позволит зарубежным странам вмешиваться в его внутренние дела, включая Тайвань, Гонконг и Синьцзян.

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