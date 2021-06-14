Мнение: Почему россияне не хотят вакцинироваться, антипрививочники из бСССР и зазыв с помощью лотереи

1. Сейчас в России полностью привиты от коронавируса 11% населения, в Евросоюзе – порядка 30%, в США – 48%. Спустя 1,5 года с начала эпидемии Россия остаётся одной из крупных развитых стран с низким уровнем вакцинации — и это несмотря на то, что у нас разработано сразу несколько вакцин, а наиболее доступная из них, «Спутник V», признана одной из самых эффективных (свыше 90%) и самых безопасных прививок в мире:

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

Последние несколько месяцев с доступностью вакцинации у нас особых проблем нет. Во всяком случае, в Петербурге и Москве очередей не наблюдается. Казалось бы, государство обеспечило всё, что только от него требуется для скорейшей победы над коронавирусом, а далее дело уже за гражданами.

Тем не менее, россияне упорно отказываются от прививки, которая спасает жизнь и здоровье не только им самим, но и множеству других людей.

Несмотря на наступившее лето, показатели заболеваемости ковидом опять поползли вверх. Уже начались разговоры о третьей волне эпидемии в России, хотя ранее её ожидали только осенью-зимой. В Москве и других городах вновь стали вводить жёсткие антиковидные ограничения.

Как же мы дошли до столь незавидного положения дел? Вот дискуссионное мнение о том, кто в этом виноват:

https://www.unz.com/akarlin/dying-from-corona-in-russia/

Ключевая причина, из-за которой уровень вакцинации остаётся низким, к настоящему моменту очевидно определяется тем фактом, что постсоветское пространство является одним из самых идеологически антипрививочных регионов мира.

Анекдотическим образом, я убедился в этом, когда один мой знакомый пожилой человек, которому звонили из поликлиники и предлагали привиться «Спутником V», не стал делать этого, так как был убеждён, что всё это лишь коварный план Путина, направленный на уничтожение российских пенсионеров (!). Кажется, это распространённый взгляд среди людей данной демографической группы.

Коммунисты входят в число наиболее активных антипрививочных агитаторов в России, и с печальным изумлением приходится наблюдать, как они помогают уничтожать остатки своего увядающего электората.

Однако, и антипутинские либералы, которые ещё несколько месяцев назад вели пропагандистскую кампанию против «Спутника V» (либо по указке своих западных кураторов, либо потому, что испытывают неконтролируемое желание очернять и демонизировать всё русское, – либо и то, и другое), конечно, тоже не помогли исправить ситуацию.

При этом большинство из них в итоге были вакцинированы «Спутником V»: хотя эти люди и являются антироссийскими идеологами, они вовсе не глупы и предпочитают без лишних проблем путешествовать по миру. Однако последствия их чёрной пиар-кампании, вероятно, будут ещё долго влиять на сознание тех пожилых россиян, которые «медленнее» усваивают новую информацию и легко поддаются подобным махинациям.

Мы живём в свободной стране. Гнать граждан на прививку ударами хлыста, как это делают на Западе, нельзя, народ не поймёт. Однако это не значит, что власти не имеют вообще никаких рычагов.

2. В Израиле провакцинировано уже 58% процентов населения, то есть почти все взрослые. Заболеваемость ковидом снизилась там до единичных случаев, благодаря чему с 1 июня большинство антиковидных ограничений были отменены:

https://www.rbc.ru/society/02/06/2021/60b550739a79476ce5384283

Выходцы из СССР и постсоветских стран являются в Израиле одной из самых антипрививочно настроенных групп населения. По состоянию на февраль, 49% русскоязычных евреев выступали против вакцинации. Ещё большими антипрививочниками были только израильские арабы (51%), тогда как ортодоксальные религиозные евреи заняли скромную третью строчку (42%).

Об этой парадоксальной ситуации рассказывает израильский видеоблогер родом из Узбекистана, который с трудом уговорил свою жену-украинку сделать прививку:

https://www.youtube.com/watch?v=zLiRGCAYG-8

Автор видео считает, что две главных причины, которые сдерживают вакцинацию – это культурные традиции разных групп и уровень их доверия к властям.

3. Чтобы зазвать народ на прививки, в отдельных регионах начали разыгрывать лотереи. В Москве для граждан старше 60 лет (наиболее подверженных риску смерти от ковида) запустили программу «Миллион призов», пока что расчитанную до 1 июля:

https://ag-vmeste.ru/1

Некоторые из призов весьма внушительны. В частности, в Москве еженедельно будут разыгрываться по 5 автомобилей стоимостью 1 миллион рублей:

https://tass.ru/moskva/11637501

В Подмосковье пошли ещё дальше – вакцинирующиеся смогут принять участие в розыгрыше квартиры:

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/11637985

Если кто-то вдруг подумал, что такие методы сродни цивилизаторской рюмке водки, которую Пётр I выдавал всем посетителям первого русского музея (Кунсткамеры), то спешу разочаровать вас – подобные лотереи проводят и другие страны, например, Польша и США:

https://rg.ru/2021/05/13/v-ssha-provedut-loterei-dlia-privityh.html

https://tass.ru/obschestvo/11468533

Мне остаётся только развести руками и уважительно усмехнуться — попадание в целевую аудиторию идеальное. Противники прививок в массе своей не умеют планировать свою жизнь, они живут одним днём и видят окружающую реальность не вполне в фокусе. Перспектива сделать лёгкий укол и получить на халяву квартиру станет для них реальным стимулом: раз они не смогли оценить пользу прививки, они не смогут оценить и свои шансы на выигрыш крупного приза.