 

Обновленный Kia Telluride показали на первых фото

14.06.2021, 19:24, Новости дня
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В Сети опубликовали снимки обновленного кроссовера Kia Telluride, который доступен на рынке США.

Вместе с тем рестайлинговый экземпляр отличается внешним видом, а также сможет похвастаться расширенным функционалом. Новый кроссовер Telluride получит видоизмененную светодиодную оптику, увеличенную решетку радиатора, новый логотип, а также стильные задние фонари. Вместе с тем в базовой версии паркетника применят 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, а также трехзонный климат-контроль.

Что касается технических параметров, то новый кроссовер сохранит 3,8-литровый бензиновый мотор, который выдает 395 л.с. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В максимальной версии применили качественную акустическую систему, а также камеру заднего вида.



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