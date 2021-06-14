Нигерийцы зарезали и зажарили коз на пляже в Днепре

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14.06.2021, 19:22, Новости дня
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В Днепре 12 нигерийцев устроили на Мануйловском пляже пикник, во время которого зарезали трех коз и зажарили их на костре; полиция задержала иностранцев.

Инцидент произошел в понедельник около 14.00. Отдыхающие услышали крики животных и пришли на шум. Они увидели, что иностранцы в кустах перерезали горло козам и бросали туши в костер, информирует «Информатор».

По словам очевидцев, из четырех животных спасти удалось только одно. На место происшествия была вызвана полиция, которая задержала мужчин. Они объяснили, что таким образом праздновали день рождения одного из задержанных.

Правонарушителей доставили в отделение полиции. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что иностранцы могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям – нарушение требований пожарной безопасности в лесах, хулиганство, а также жестокое обращение с животными. 

В 2019 году бурятские шаманы в Ангарске Иркутской области сожгли пять верблюдов ради «укрепления государства». По факту случившегося была начата проверка. При этом называющий себя заместителем верховного шамана РФ Артур Цыбиков сообщил в свое оправдание, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы «по пять верблюдов каждый год сжигает» и «к нему претензий нет».



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