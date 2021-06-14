Мнение: Футболь и бунт на коленях

На недавнем матче в Санкт-Петербурге, как мы все видели, трибуны освистали бельгийцев, вставших по некой черт знает откуда взявшейся “традиции” на одно колено хрен поймешь в знак чего и по какому поводу, но вроде как “против расизма”. Выглядели все эти коленопреклоненные миллионеры (из которых половина негры) – невероятно фальшиво, глупо и жалко. Словом, как всегда. Не хватало только медицинских масок на лицах, плюс перчатки на руках – для полноты идиотизма.

Зато приятно было смотреть на нашу сборную, которая отнюдь ни на какие колена не вставала – ни на одно, ни на оба сразу; даже гордость какая-то была – как-никак, в кои-то веки россияне ведут себя достойно, рационально и не участвуют во всемирном помешательстве. Когда такое было?!

Но! Без очередного ведра дегтя и в этот раз не обошлось. Нежелание вставать на колено перед неграми – хорошо и правильно, спору нет; но хрена ли в таком случае этим же самым неграм проигрывать, да еще – НАСТОЛЬКО безнадежно?! Вот вопрос.

Теряется логика всего этого нонконформистского действа, вот что я хочу сказать. Если смотреть ретроспективно, по счету – получается, что логичней было на колени как раз встать. Причем – на оба. Было бы всё связно и последовательно: вышли, перед матчем рухнули на колени перед соперником, потом в ходе игры безропотно пропустили три сухих мяча, в конце поблагодарили черных товарищей за науку и так же на коленях поползли в подтрибунное помещение.

А получилась всего лишь какая-то невнятная попытка бунта со стороны неуклюжих и неповоротливых белых людей: вначале гордое “Нет!” “Мы не встанем перед вами на колени!” – а потом весь мир наблюдает, как возомнивших о себе гордецов на эти самые колени СТАВЯТ. Причем ставят шутя и играя, даже не особо вспотев.

И если бы такое случилось в первый раз! Сразу вспомнился давешний – осенний – матч Лиги Чемпионов между Краснодаром и Челси. Там ведь было то же самое: сначала гордые сыны Кубани (среди которых, впрочем, россияне составляли меньшинство) также отказались стоять на коленях в знак вины перед черными господами – а потом черные господа опять-таки вынесли гордых белых мужланов в одну калитку. И через две недели – еще раз.

Ну и стоило ли оно того? Мое предложение такое: не умеете играть – стойте на коленях и не выпендривайтесь. Перед матчем, в перерыве и сразу после. А уж за расизм стоять, или против расизма – дело десятое.

Нет-нет, у народа нетрудная роль.

Упасть на колени – какая проблема?

За все отвечает король.

А коль не король – ну тогда королева!

Припев.

Падайте лицами вниз, вниз

Вам это право дано…

Великий бард все давно уже предрек.