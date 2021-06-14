 

Через неделю выйдет смартфон Samsung Galaxy M32 с 90-Гц экраном AMOLED FHD+

14.06.2021, 19:16, Разное
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Международный рынок смартфонов пополнится вскоре новым устройством с высокой автономностью. Кроме того, Samsung Galaxy M32, выход которого состоится через неделю, оснащен экраном AMOLED FHD+ с частотой смены изображения до 90 Герц.
Новый смартфон с самыми актуальными характеристиками готовит к выходу на рынок компания Samsung. Galaxy M32 оборудуют, в первую очередь, емким аккумулятором, объем которого составит 6 тысяч мАч, из-за чего аппарат уже называют новым монстром автономности. Кроме того, в девайсе установлен прямоугольный блок основной камеры, включающий четыре объектива, главный из которых получил разрешение в 64 мегапикселя. Фронтальный датчик в устройстве соответствует 20 миллионам точек.

Дисплей в аппарате выполнен по технологии AMOLED FHD+, при этом частота обновления изображений достигает 90 Герц. Вверху посредине расположен каплевидный вырез для селфи-сенсора, пиковая яркость экрана может доходить до 800 кд/кв.м. Девайс работает на одиннадцатой версии операционной системы Android, а в качестве однокристальной платформы задействован процессор Helio G85 от MediaTek.

Дополняет мощный и продуктивный чипсет Samsung Galaxy M32 4-гигабайтный модуль оперативной памяти. интересным решением станет и оригинальная, рифленая, задняя крышка смартфона. Внутренняя память здесь соответствует 64 гигабайтам, презентация аппарата состоится 21 июня, стоимость гаджета составит примерно 200 долларов.

Источник: www.ixbt.com



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