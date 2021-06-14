Учёные выяснили, помогает ли вегетарианская диета легче перенести COVID-19

Британские учёные, представляющие Астонский университет, выяснили в ходе нового масштабного исследования, помогает ли вегетарианская диета легче перенести COVID-19? Ответ на этот вопрос был неоднозначным.

Как оказалось, среди медицинских работников, у которых был веганский режим питания, частично снизился риск инфицирования SARS-CoV-2, а в случае заражения ковидом (41 человек) – заболевание протекало в умеренной форме. Тем не менее, убедительных доказательств защиты от коронавируса благодаря вегетарианству нет, поэтому учёные рекомендуют питаться сбалансировано: в ежедневном рационе должны присутствовать овощи, фрукты, жирная рыба, цельнозерновые и бобовые культуры, кисломолочные продукты, семена льна и чиа, орехи, кунжут, авокадо и оливковое масло.

К слову, необходимо свести к минимуму употребление пищи, которая способствует воспалительным процессам в организме. Это сахар, соль, мука высокой степени очистки, трансжиры, полуфабрикаты, фастфуд, красное мясо, сладкие напитки и даже молоко.

Не стоит пренебрегать такими специями, как куркума, чёрный перец, имбирь, а вот овощи семейства пасленовых (картофель, баклажаны, томаты, болгарский перец) лучше ограничить в употреблении. Чеснок, лук, тыква, кабачки и морковь тоже помогут в борьбе с воспалениями, что касается кофе, то его лучше заменить зелёным чаем.

Люди, которые пьют травяные чаи, также могут противостоять коронавирусу. Возглавляют рейтинг антиковидных трав солодка и цикорий, которые оказывают противовоспалительный и противомикробный эффекты, а также цветки гибискуса за счёт противовирусного, иммуномодулирующего действия.

Источник: infosmi.net