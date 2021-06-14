Исследование: Смертность от рака снизится к 2040 году

Ученые из США провели исследование, результаты которого позволили предположить, что смертность от рака может снизиться к 2040 году. Согласно прогнозу, наибольшее сокращение летальных исходов будет наблюдаться среди смертей от рака легких.

Рак подобен терроризму: полностью уничтожить его не удастся, однако возможно минимизировать влияние опасного заболевания. Являясь второй ведущей причиной смерти, рак ежегодно уносит жизни около 600 000 жителей США. Для сравнения, болезнь сердца уносит более 650 000 жизней, а несчастные случаи уносят около 175 000 жизней. (В 2020 и, вероятно, в 2021 году COVID займет третье место.)

Заголовки полны различных новостей о раке. RealClearScience составила список всех факторов рака – антиперспиранты, соленый суп, яйца, кукуруза, чипсы, бюстгальтеры, подгоревшие тосты и даже социальная сеть Facebook. Однако реальность гораздо более оптимистична. Медицина и наука медленно, но верно выигрывает войну с раком.

Победа в войне с раком

Как исследователи пришли к такому заявлению? В новой статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open, отслеживаются тенденции заболеваемости и смертности от рака и делаются прогнозы до 2040 года. Авторы предполагают, что около 568 000 американцев умрут от рака в 2020 году, но прогнозируют, что к 2020 году это число должно сократится до 410 000 человек. 2040. Это падение почти на 28 процентов, несмотря на то, что согласно прогнозам, население США вырастет примерно с 333 миллионов сегодня до 374 миллионов в 2040 году, то есть на 12 процентов. Это означает, что смертность от рака снизится как в относительном, так и в абсолютном выражении.

Чем объясняются эти неожиданные хорошие новости? Львиная доля – это количество смертей, связанных с раком легких, которое может сократится более чем на 50 процентов – со 130 000 до 63 000. Это снижение во многом связано с сокращением употребления табачных изделий. Среди других смертей, которые, по прогнозам, будут снижаться, – от рака прямой кишки, рака груди, простаты и яичников, включая лейкемию и неходжкинскую лимфому (НХЛ).

Авторы исследования считают, что многие из этих жизней спасли своевременный скрининг и биомедицинские достижения. Например, ведущий автор доктор Лола Рахиб написала в электронном письме изданию Big Think, что «колоноскопия удаляет предраковые полипы». Она также отметила, что таргетная терапия и иммунотерапия помогли снизить количество смертей от лейкемии и НХЛ.

Рак никогда не будет вылечен

На это есть как минимум три причины. Первое очевидно: все люди умирают. Распространенность смерти на протяжении всей жизни составляет 100 процентов. Спустя достаточно долгое время что-то выходит из строя – часто сердечно-сосудистая или нервная система. Или развивается онкология.

Вторая причина в том, что люди являются многоклеточными организмами и, следовательно, подвержены раку. (Вопреки распространенному мифу, акулы тоже болеют раком.) Клетки многоклеточных организмов сталкиваются с экзистенциальной дилеммой: они могут либо состариться и перестать делиться (процесс, называемый старением), либо стать бессмертными, но злокачественными. По этой причине проблема рака может не иметь решения.

Специалисты отметили, что на самом деле не существует такой вещи, как болезнь под названием «рак». То, что многие называют раком, на самом деле представляет собой совокупность нескольких различных заболеваний, некоторые из них предотвратимы (например, рак шейки матки с помощью вакцины против ВПЧ) или излечимы (рак простаты). Некоторые виды рака, вероятно, никогда не будут излечимы, не в последнюю очередь потому, что рак может мутировать и развивать устойчивость к лекарствам, применяемым для лечения. Но общий оптимизм все еще остается: медленно и постепенно исследователи побеждают в войне с раком. Это противник, которого нельзя полностью победить, но тот, влияние которого возможно минимизировать в своей жизни.

Источник: bigthink.com