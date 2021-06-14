 

СМИ назвали кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского

14.06.2021, 19:14, Новости дня
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По данным источника, в шорт-листе пока четыре фамилии. Среди кандидатов – спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и ведущий телеканала “Украина 24” Сергей Никифоров. Другие две фамилии пока не называются.

Собеседник отметил, что окончательное решение на счет кандидатуры пресс-секретаря Зеленского ожидается в ближайшее время.

Контекст:

Должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по апрель 2021-го занимала Юлия Мендель. До этого она работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC, была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

В Офисе президента сообщали, что Мендель выиграла конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

В 2019 году Зеленский предлагал должность пресс-секретаря главному редактору интернет-издания “Украинская правда” Севгиль Мусаевой. 

В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента. Она до сих пор не прокомментировала свое решение. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал несколько причин, почему Мендель решила покинуть должность. Первая, по его словам, связана с “крайне жестким ритмом работы” с Зеленским, вторая – “безумнейший хейт, в который попадала Юля, ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило”. По словам Подоляка, Мендель в Офисе президента сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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