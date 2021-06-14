Парламенту по барабану Кабмин, да и самому Кабмину тоже. Все смотрят на Офис Президента – Данилюк

Данилюк отметил, что в теории Кабмин и Верховная Рада взаимозависимы друг от друга, так как правительству нужна поддержка парламента для принятия серьезных решений.

“Но парламенту сейчас по барабану Кабмин, и самому Кабмину по барабану Кабмин. Все смотрят на Офис президента. В итоге Кабмин не подотчетен парламенту, а подотчетен непосредственно президенту. Парламентско-президентская республика превратилась в офисную республику, – заявил экс-секретарь СНБО.

По его мнению, такая ситуация возникла, потому что президент Владимир Зеленским ранее управлял “очень специфическим бизнесом”, где все зависело от одного-двух людей, и привык сам принимать решения, а теперь использует этот же метод в политике.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что в стране колоссальное количество проблем, и решить их можно только через делегирование, назначив специалистов на конкретные направления, дав им возможность самим принимать решения, и потом следить за результатами.

“А как может один человек все решать? Тем более без опыта. Это невозможно. Особенно, когда он назначает слабых людей – от Кабмина до депутатов, которые проблему сами либо не могут решить, потому что у них нет полномочий, либо боятся решить, опасаясь гнева начальства. Они с этими проблемами приходят в Офис президента. Даже гений все эти проблемы не смог бы решить, даже человек, который родился президентом и с первого дня им работает, все знает – не сможет их решить, потому что их слишком много. И пока чиновники смотрят ему в рот, пару близких ему людей “окешиваются”, втюхивая ему выгодное для себя решение”, – заявил Данилюк.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

В 2020 году он подчеркивал, что не находится в информационном вакууме или “теплой ванне”, но должен доверять своему окружению, поскольку без доверия невозможно работать на таком посту. Среди лиц, которым он доверяет больше всех, глава государства назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителей Юрия Костюка и Кирилла Тимошенко, а также своего первого помощника Сергея Шефира.

В июне 2021 года он заявил, что каждый день по утрам начинает общаться с премьером и министрами “раньше, чем их iPhone”.

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