 

НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма

14.06.2021, 19:14, Новости дня
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“Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в пределах их международно признанных границ”, – говорится в коммюнике.

Альянс призвал Россию в соответтсвии с ее международными обязательствами вывести войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия.

“Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную аннексию Крыма Россией и осуждаем его временную оккупацию. Нарушения прав человека в отношении крымских татар и членов других местных сообществ должны быть прекращены”, – подчеркивается в документе.

В НАТО призвали к выполнению Минских соглашений, а также к предоставлению доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины в соответствии с ее мандатом.

“Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет значительную ответственность в этом отношении. Мы призываем Россию прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, которые она поддерживает на востоке Украины”, – говорится в коммюнике.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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