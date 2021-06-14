Путин рассказал о своем преемнике в Кремле: Придет когда-то обязательно на мое место другой человек

Глава Кремля допускает, что его преемником может стать человек, который критически относится к нему.

“Придет когда-то обязательно на мое место другой человек… Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны”, – сказал Путин.

Журналист NBC News Кир Симмонс уточнил, ждет ли глава Кремля от своего преемника такой же защиты, как в свое время предложил бывшему президенту РФ Борису Ельцину.

“Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения”, – отметил Путин.

Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

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