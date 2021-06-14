 

В Москве чиновника Минфина поймали в неадекватном состоянии

14.06.2021, 19:06, Разное
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Утром 14 июня обитатели жилого комплекса “Алые паруса” на северо-западе Москвы могли наблюдать необычную картину. По территории ЖК бегал мужчина, чей уровень адекватности вызывал серьезные сомнения.

К похожему выводу пришли и прибывшие на место специалисты. В итоге утреннего бегуна доставили в больницу, где диагностировали у него наркотическое опьянение. Про информации СМИ, в столь щекотливом положении оказался директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев.



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