В Москве чиновника Минфина поймали в неадекватном состоянии

Утром 14 июня обитатели жилого комплекса “Алые паруса” на северо-западе Москвы могли наблюдать необычную картину. По территории ЖК бегал мужчина, чей уровень адекватности вызывал серьезные сомнения.

К похожему выводу пришли и прибывшие на место специалисты. В итоге утреннего бегуна доставили в больницу, где диагностировали у него наркотическое опьянение. Про информации СМИ, в столь щекотливом положении оказался директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Михаил Санакоев.