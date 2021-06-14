Мнение: Брифинг МИД Белоруссии с участием Протасевича

Белорусы жгут.

На пресс-конференцию МИД Белоруссии по поводу посадки самолета Ryanair в Минске пришел Протасевич, который пришел прокомментировать на брифинг для прессы свой собственный арест.

Ну очень вкусные макароны с мясом в СИЗО КГБ Белоруссии.

Протасевич заявил, что его никто пальцем не тронул и с ним очень хорошо обращаются.

Журналисты BBC бежали из зала. Свободная журналистика такая свободная.

Также бежали дипломаты из западных стран. А ведь можно было бы задать вопросы Протасевичу…

Также Протасевич заявил, что его родители находятся в заложниках в Польше в условиях информационного вакуума.

Давать показания Протасевич хочет только СК Белоруссии. Давать показания прокуратуре ЛНР Протасевич не хочет.

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