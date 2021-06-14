Мнение: Брифинг МИД Белоруссии с участием Протасевича
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Белорусы жгут.
На пресс-конференцию МИД Белоруссии по поводу посадки самолета Ryanair в Минске пришел Протасевич, который пришел прокомментировать на брифинг для прессы свой собственный арест.
Ну очень вкусные макароны с мясом в СИЗО КГБ Белоруссии.
Протасевич заявил, что его никто пальцем не тронул и с ним очень хорошо обращаются.
Журналисты BBC бежали из зала. Свободная журналистика такая свободная.
Также бежали дипломаты из западных стран. А ведь можно было бы задать вопросы Протасевичу…
Также Протасевич заявил, что его родители находятся в заложниках в Польше в условиях информационного вакуума.
Давать показания Протасевич хочет только СК Белоруссии. Давать показания прокуратуре ЛНР Протасевич не хочет.
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Источник: Colonel Cassad
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