 

Мнение: Брифинг МИД Белоруссии с участием Протасевича

14.06.2021, 18:58, Разное
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Белорусы жгут.
На пресс-конференцию МИД Белоруссии по поводу посадки самолета Ryanair в Минске пришел Протасевич, который пришел прокомментировать на брифинг для прессы свой собственный арест.

Ну очень вкусные макароны с мясом в СИЗО КГБ Белоруссии.

Протасевич заявил, что его никто пальцем не тронул и с ним очень хорошо обращаются.
Журналисты BBC бежали из зала. Свободная журналистика такая свободная.
Также бежали дипломаты из западных стран. А ведь можно было бы задать вопросы Протасевичу…

Также Протасевич заявил, что его родители находятся в заложниках в Польше в условиях информационного вакуума.
Давать показания Протасевич хочет только СК Белоруссии. Давать показания прокуратуре ЛНР Протасевич не хочет.

Источник: Colonel Cassad



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