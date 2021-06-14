Ученые назвали Луну одним из самых малоизученных космических объектов

Визуально Луна выглядит как самый крупный космический объект на ночном небосводу. И давно известно, что расстояние для нее очень невелико. Однако ученые все же называют ее самым малоизученным космическим телом.

Есть множество вопросов и по поведению Луны, и по истории ее происхождения. Ни одна из версий пока не получила однозначно подтверждения. Кроме того, вращение вокруг своей оси, благодаря которому Луна постоянно обращена к Земле одной и той де стороной, также вызывает множество самых фантастических предположений. Почему так?

Еще об одном факте широкой общественности почти неизвестно. Как оказалось, с более далеких Марса и Венеры удается получить несравненно более качественные снимки, чем с Луны.