Путин заявил о деградации отношений США и РФ до самой низкой планки

Отношения США и РФ деградировали до самой низкой планки за последние годы, сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Журналист задал Путину вопрос, не было ли удивительным, что президент США Джо Байден запросил встречу, не выдвигая никаких предварительных условий, передает РИА «Новости».

«У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного», – сообщил президент.

По его словам, в США российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе.

Также Путин отметил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут созданы, Москва не откажется от обсуждения этой темы.

«Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы – пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе», – сказал он.

По его словам, РФ готова к совместной работе с США по СНВ. «Есть у нас определенные если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России», – сказал президент.

При этом глава государства подчеркнул, что жесткая риторика из США в его адрес является проявлением общей американской культуры.

«Вот что касается жесткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть – вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы – глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет», – сказал он.

Президент также добавил, что если после жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, он воспринимает это как желание совместной работы и готов его поддержать.

Ранее Путин заявил, что НАТО является рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна. Также президент отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы РФ сделала то же самое.