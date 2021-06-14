 

Соболь отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму

14.06.2021, 18:22, Новости дня
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; иноагент, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь сообщила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму. По ее словам, это решение связано с признанием ФБК экстремистской организацией.

«Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», – написала Соболь в Facebook.

Она отметила, что власти «боятся пустить» ее на выборы в Госдуму, так как ее рейтинг «перехлестывает все рейтинги единороссов». 

Выборы депутатов Госдумы запланированы на 19 сентября.

Ранее Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».

Мосгорсуд еще в апреле утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального уже было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах. С банками им можно было взаимодействовать только по узкому кругу вопросов. 

Политолог Павел Данилин объяснял, почему «Штабы Навального» могут признать экстремистскими организациями.



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