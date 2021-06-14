Путин заявил о развитии политической системы России

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14.06.2021, 18:22, Новости дня
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Политическая система в РФ развивается, в частности в различных выборных процессах в сентябре будут принимать участие 32 партии, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC.

«Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается. У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что у партии есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму.



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