Путин заявил о развитии политической системы России

Политическая система в РФ развивается, в частности в различных выборных процессах в сентябре будут принимать участие 32 партии, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC.

«Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается. У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что у партии есть все возможности победить на предстоящих выборах в Госдуму.