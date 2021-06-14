Ученые определили лучшее время суток для занятий спортом

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14.06.2021, 18:16, Разное
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Тому, кто желает содержать свое тело в форме и укреплять свое здоровье, следует уделять время для физических тренировок. Выработав для себя определенный распорядок, человек способствует формированию привычек и благодаря им, впоследствии, тренируется постоянно.
Современная наука предлагает конструктивно взглянуть на выбор лучшего времени для физических тренировок. Из результатов новых исследований следует, что занятие спортом по вечерам оказываются более эффективным для того, чтобы улучшить метаболическое здоровье в сравнении с тренировками по утрам, отмечает Men’s Health.

При проведении исследований специалистами Института Mary MacKillop Institute for Health Research, при католическом университете в Фицрое в Австралии, были проанализированы показатели 24 мужчин, имеющих избыточный вес. Они установили, что те мужчины, которые занимались тренировками вечером, получили большую пользу. В процессе исследования специалисты контролировали не только время занятий спортом, но и создание рациона питания участников.

Добровольцев поделили на три группы. Первые тренировались в 06:30, вторые в 18:30, а третьи продолжали придерживаться привычного образа жизни. Нагрузка при физических упражнениях утренней и вечерней группы была одинаковой. Это были интенсивные занятия на велотренажерах. По результатам проведенных исследований утренняя группа в итоге сравнялась по показателям с третьей группой, а вечерние занятия снизили негативное влияние жирной пищи. Уровень холестерина в крови у этой группы снизился уже после пятого занятия.

Несмотря на то, что это открытие является весьма любопытным, эксперты напоминают, что любые тренировки всегда лучше, чем их отсутствие независимо от того, в какое время они проводятся.

Источник: newinform.com



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