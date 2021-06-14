 

Экс-участник «Дома-2» Никита Уманский госпитализирован с микроинсультом

14.06.2021, 18:16, Разное
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Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Никита Уманский попал в больницу, где у него диагностировали микроинсульт. Об этом он пояснил на своей странице в социальной сети Instagram.
Уманский заявил, что решил поделиться с аудиторией в социальной сети неприятным моментом из своей жизни. Своей историей экс-участник телестройки хочет предостеречь подписчиков от того, что произошло с ним. Когда Уманский приехал на крестины сына Адриана, у него очень болела голова. К тому же молодой человек не мог читать. Головные боли продолжались в течение нескольких дней. По приеду в Москву он решил сделать МРТ, по результатам которого врачи определили, что произошел микроинсульт. Медики сразу же приняли решение о госпитализации.

Уманский предупредил, что проблема может быть связана, прежде всего, с нервами. Кроме того, огромное значение имеет образ жизни. Повышенному риску подвержены курильщики и те, кто злоупотребляет алкоголем. Сейчас бывший участник «Дома-2» идет на поправку. Он призвал беречь себя и близких.



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